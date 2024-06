Rośnie obłożenie hoteli i rosną ceny za noclegi. Hotelarze czekają już na wakacje

Gości w hotelach było więcej niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były lepsze od zeszłorocznych. W jednej trzeciej hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 15 procent obiektów zanotowała obniżenie do 5 punktów procentowych. Ale 55 procent hoteli poprawiło obłożenie, porównując rok do roku, w tym jedna uzyskała frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych, a 20 procent wzrost w przedziale od 6 do 10 punktów procentowych. 12 procent hoteli miało wyniki takie same, jak rok wcześniej.

Dane w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe nie różniły się istotnie, inaczej niż w kilku poprzednich miesiącach. Dla 48 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do maja zeszłego roku, w tym 23 procent obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 39 procent hoteli miało gorsze obłożenie, z czego 15 procent w przedziale od 6 do 10 punktów procentowych.

Z obiektów wypoczynkowych połowa poprawiła wyniki w stosunku do maja zeszłego roku, w tym najliczniejszą grupę 27 procent stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. W 32 procentach obiektów pogorszyło się obłożenie, z czego w 24 procentach frekwencja spadła w przedziale do 5 punktów procentowych.

Ceny rosły szybciej

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w maju rosły w hotelach średnie ceny, dynamika tego zjawiska była „zauważalnie większa” - notuje IGHP. Podniosło je w stosunku do maja 2023 roku 71 procent hoteli (14 pp. więcej niż w kwietniu). W tym ponad połowa (52 proc.) do 10 punktów procentowych. 29 procent hoteli utrzymało ceny na poziomie zeszłego roku (11 procent) lub obniżyło (13 proc.). W tym drugim wypadku obniżki sięgały 10 procent.

Wakacyjne rezerwacje – powiało optymizmem

Dane dotyczące rezerwacji na czerwiec wskazują na bardzo mocne ożywienie w obiektach wypoczynkowych i podobny stan prognoz, jak miesiąc temu dla maja, w hotelach biznesowych. W całej grupie ankietowanych 10 procent hoteli (o 3 pp. mniej niż w kwietniu) deklaruje rezerwacje poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma już zaklepanych 60 procent (o 20 pp. więcej niż w kwietniu). Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 procent, wyniosła z kolei równe 30 procent – pisze w komunikacie Izba.