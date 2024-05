Turyści na wakacje coraz chętniej wynajmują mieszkania. Polska w czołówce

Analiza tempa wzrostu zainteresowania w 50 europejskich miastach pokazuje, że kilka stolic Europy Wschodniej, a także miasta hiszpańskie, znalazły się w pierwszej dziesiątce pod względem wielkości popytu. Na dole listy znalazło się kilka chorwackich i włoskich miast.

ZAINTERESOWANIE NOCLEGAMI DYNAMICZNIE ROŚNIE, SZCZEGÓLNIE W MIASTACH HISZPANII I EUROPY WSCHODNIEJ AirDNA

Okazuje się jednak, że nadal wiele ofert jest jeszcze dostępnych. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że w Europie najgorętszym okresem dla tego segmentu rynku jest drugi tydzień sierpnia. Z wykresu pokazującego rezerwacje w 2023 roku na ten okres, wynika, że na około 90 dni przed wyjazdem zamówionych było tylko 46 procent pobytów, do 60 dni wcześniej wartość ta doszła do 60 procent, a na 30 dni przed do 75 procent. Pozostałe 25 procent miejsc było wykupione w okresie krótszym niż 29 dni przed rozpoczęciem podróży.

Czytaj więcej Apartamenty Airbnb zapłaci włoskiemu rządowi setki milionów euro. Wyręczy swoich "gospodarzy" Platforma z kwaterami dla turystów, Airbnb, podała w środę, że zapłaci włoskiemu urzędowi skarbowemu 576 milionów euro zaległego podatku dochodowego za lata 2017–2021 - podała agencja Reutera.

AirDNA twierdzi, że obecnie popyt jest o 20 procent wyższy rok do roku, ale ten trend może się zmienić w kolejnych tygodniach.

Mieszkania wakacyjne — ceny noclegów też rosną

Raport pokazuje też, że w tym roku średnia cena za pokój w okresie od czerwca do sierpnia jest o 9 procent wyższa niż przed rokiem.