40 tysięcy dolarów od Airbnb na promowanie historycznych obiektów w Polsce

- Cieszymy się, że możemy wspierać zachowanie historycznych domów i dziedzictwa kulturowego. Nasza dotacja stanowi dowód zaangażowania Airbnb w zrównoważoną turystykę – podkreśla cytowana w komunikacie Małgorzata Kacprzyk, menedżerka ds. polityki publicznej na Europę Wschodnią w Airbnb.

- To, co robimy w Domus Polonorum, świadczy o naszym przywiązaniu do kultury polskiego domu – zapewnia z kolei Stefan Dunin-Wąsowicz, członek Domus Polonorum, właściciel pałacu w Sichowie. - Wspólnie z Airbnb chcemy dać gościom możliwość przeżycia pobytu w autentycznym domu z długą historią.

- Współpraca z Airbnb pozwala nam, jako właścicielom zabytkowego obiektu, dotrzeć do ludzi z całego świata zainteresowanych turystyką historyczną w Polsce – wyjaśniają cytowani w komunikacie Marta i Michał Smoczyński, właściciele Nowego Dworu w Goszycach. - Z drugiej strony, goście uzyskują dostęp do czegoś więcej niż tylko zakwaterowanie w atrakcyjnym miejscu. Taki pobyt to doskonała okazja do poznawania historii Polski, jej kultury i tradycji.

A Jim, Brytyjczyk osiadły w Otmuchowie, dodaje, że jego dom „to prawdziwy skarb historyczny, jesteśmy dumni, że nadal opowiadamy jego historię i przywracamy mu dawny blask”.

Jak podaje Aibnb, najczęściej w Polsce turyści korzystają z noclegów w historycznych obiektach w Krakowie, Warszawie i w trzech powiatach: lwóweckim, lubańskim i krakowskim.