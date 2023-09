Bruksela: Uregulować wynajmowanie mieszkań turystom. Mieszkańcy nie mogą cierpieć

Mieszkania i domy wynajmowane na krótko turystom za pośrednictwem platform takich jak Airbnb i Booking stanowią już około 25 procent rynku zakwaterowania turystycznego w Unii Europejskiej. Ich liczba stale rośnie - czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego. Niestety, działalność tego segmentu rynku noclegów rodzi problemy, a nie jest odpowiednio uregulowana, dlatego zajęły się tym instytucje unijne.

Reklama

Czytaj więcej Apartamenty Airbnb przegrywa w sądzie z Nowym Jorkiem Airbnb podał do sądu miasto Nowy Jork, bo ograniczyło ono wynajmowanie na krótko mieszkań. Zdaniem portalu przepisy są właściwie równoznaczne z zakazem użyczania lokali turystom. Sędzia jednak pozew oddaliła.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła właśnie stanowisko w sprawie nowych przepisów zapewniających większą przejrzystość tego rodzaju działalności. 31 głosami za, przy braku sprzeciwu i jednym wstrzymującym się, posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli propozycję ujednolicenia przepisów regulujących sposób gromadzenia i udostępniania danych związanych z najmem krótkoterminowym (STR). „Pod uwagę wzięto także wsparcie państw członkowskich w zrozumieniu problemu i umożliwienie im opracowania oraz egzekwowania odpowiednich środków politycznych”.

Po pierwsze rejestrowanie

Posłowie są zgodni co do tego, że polityka powinna zapewnić platformom możliwości rozwoju, jednocześnie uważają, że trzeba mieć na uwadze cele społeczne, takie jak dostęp do niedrogich mieszkań, ochrona miast i obszarów wiejskich, a także bezpieczniejsza i zrównoważona turystyka. Jednym z pomysłów jest stworzenie wspólnego cyfrowego punktu dostępu, dzięki czemu co miesiąc państwa członkowskie otrzymywałyby dane z portali rezerwacyjnych, sumujące działalności gospodarzy (np. konkretny adres, odpowiedni numer rejestracyjny, adres URL wpisu). Komisja miałaby za zadanie uprościć procedury wymiany tych informacji przez platformy internetowe i zapewnić interoperacyjność systemów informatycznych. Zagregowane dane mogłyby być następnie wykorzystane do tworzenia statystyk i egzekwowania przepisów.

Posłowie przedstawili także poprawki, które zwiększą dostęp publiczny do informacji i umożliwią władzom, platformom, gospodarzom i obywatelom lepsze zrozumienie nowych przepisów. Państwa członkowskie miałyby 18 miesięcy na dostosowanie swoich systemów rejestracji i stworzenie infrastruktury informatycznej.