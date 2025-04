Znikają marki Accor i Orbis, zastąpi je Essendi. Dlaczego?

W połączeniu z modelem biznesowym – integrującym efektywność operacyjną i zarządzanie nieruchomościami – ta strategia przyniosła w 2024 roku rekordowe wyniki: 4 miliardy euro przychodów (+3,1 procent, porównując rok do roku) i EBITDA na poziomie 656 milionów euro (+6,1 procent, rok do roku). Równolegle Essendi zmniejszyło zadłużenie i zróżnicowało źródła finansowania, m.in. poprzez wypuszczenie obligacji w 2024 roku.

Jak deklaruje hotelarz, czuje się on zobowiązany do dbania o zrównoważony rozwój i promowanie go w branży hotelarskiej. Planuje więc redukcję emisji dwutlenku węgla o 50 procent do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a do 2026 roku osiągnięcia przez wszystkie jego hotele certyfikatu Green Key, a przez 80 procent z nich także certyfikatu BREEAM in Use.

Nowa tożsamość Essendi i jego wizja hotelarstwa

Jak dalej czytamy w komunikacie, Essendi „wprowadza wyrazistą tożsamość”. Mają ją wyróżniać takie cechy jak ambicja, która będzie się wyrażać promowaniem „pozytywnego hotelarstwa” („dla Essendi hotele to tętniące życiem przestrzenie, które inspirują, integrują ludzi i mają pozytywny wpływ na swoje otoczenie), „misja”, która ma „uwalniać potencjał każdego miejsca” („odkrywanie możliwości każdego obiektu, by tworzyć wartość dla ludzi, wspólnot i inwestorów”) i „wartości inspirowane hotelarskim DNA grupy”. Do tych ostatnich należą „troska o pracowników, gości, partnerów i lokalne społeczności, a także o obiekty” (ang. care), odwaga (ang. dare) wprowadzania innowacji, sięgania po niestandardowe rozwiązania i odpowiedzialnego działania („pracownicy są zachęcani do podejmowania wyzwań, przekształcania przestrzeni i współtworzenia hotelarstwa przyszłości, które niesie trwały, pozytywny wpływ”) i rozwój pracowników (ang. empower, „grupa docenia indywidualny wkład każdego w sukces organizacji, ochronę środowiska i tworzenie wspólnej wartości”).

„Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową. Patrzymy jednak na to szerzej niż tylko przez pryzmat liczb. Jesteśmy dumni, że możemy aktywnie kreować kierunek zrównoważonego hotelarstwa. Essendi to dziś silna, elastyczna i odpowiedzialna grupa, z determinacją podążająca ścieżką dalszego rozwoju i promująca ideę pozytywnego hotelarstwa w Europie – deklaruje prezes Essendi Gilles Clavié, cytowany w informacji prasowej.

Essendi dysponuje 576 hoteli z 20 tysiącami pracowników w 24 krajach, działających pod znanymi markami, jak ibis, Novotel czy Mercure.