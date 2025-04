Pracownicy hoteli na Wyspach Kanaryjskich zapowiedzieli strajk. Trwają negocjacje

Co osiągnęli pracownicy turystyki na Wyspach Kanaryjskich?

Wśród kluczowych ustaleń porozumienia wymieniane są; jednorazowy dodatek za obecność i efektywność pracy w wysokości 650 euro brutto dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Zostanie on wypłacony wraz z wynagrodzeniem za maj 2025 roku. Kwota ma być proporcjonalnie dostosowana do wymiaru czasu pracy i liczby przepracowanych miesięcy między 1 kwietnia 2024 a 1 kwietnia 2025. Dodatek nie będzie włączony do tabeli płac i nie przysługuje pracownikom sektora gastronomii.

Kolejna ustalenie obejmuje dodatkową podwyżkę wynagrodzenia o 2,75 procent w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku. W połączeniu z wcześniejszą podwyżką w wysokości 2,25 procent z układu zbiorowego, łączny wzrost płac w 2025 roku wyniesie 5 procent.

Na trzecim miejscu wymieniany jest wzrost wynagrodzeń o 4 procent w 2026 roku, liczony od stawek obowiązujących na 31 grudnia 2025 roku. Podwyżka zostanie włączona do nowego układu zbiorowego na lata 2026–2029 jako jedyna przewidziana na ten rok.

Inne ustalenia to zgoda na rozpoczęcie we wrześniu negocjowania nowego układu zbiorowego, na lata 2026–2029. Obejmie on między innymi wprowadzenie dodatku za pracę w systemie zmianowym z odpoczynkiem krótszym niż 12 godzin i dodatkowe środki służące zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników – na przykład wyposażenie pokojów w łóżka podnoszone, o co w Hiszpanii od dawna walczą pokojówki.

Konieczna poprawa wizerunku zatrudnienia w turystyce

Przeprowadzona ma być również kampania wizerunkowa sektora turystycznego: strony uznały za konieczne podjęcie wspólnych działań promujących pozytywny obraz branży i zwiększających atrakcyjność zawodów w tym sektorze. Działania te obejmą komunikację instytucjonalną, publikacje medialne i aktywność w branżowych forach, akcentujące zaangażowanie branży w poprawę warunków pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwa i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W wyniku porozumienia związki zawodowe oficjalnie odwołały planowany strajk na 17 i 18 kwietnia. Dodatkowo zobowiązały się do utrzymania pokoju społecznego zarówno podczas obowiązywania obecnego układu zbiorowego, jak i w trakcie przyszłych negocjacji.