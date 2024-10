Szczecin zadowolony z pendolino. Liczy na pobudzenie turystyki konferencyjnej

Nowy rozkład ma obowiązywać od połowy grudnia. Zgodnie z nim liczba połączeń zwiększy się z 454 (w tym 37 sezonowych) do 505 (34 sezonowych). Na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursowały w stałych odstępach czasu: co godzinę między Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa i co dwie godziny między Gdynią a Wrocławiem. Pociągi ze stolicy pojadą do Krakowa i Trójmiasta średnio co godzinę, czyli będzie utrzymany dotychczasowy rytm.

Z nowym rozkładem PKP Intercity będzie łatwiej się przesiadać

- Dzięki wprowadzeniu stałych linii komunikacyjnych tak, jak w komunikacji miejskiej, rozkład będzie dla pasażera bardziej czytelny i przewidywalny – deklaruje PKP Intercity. Cykliczność i skoordynowanie połączeń ma umożliwić stworzenie systemu przesiadek na węzłowych stacjach, co rozszerzy możliwości podróżowania. Te same relacje przesiadek będą zapewnione jednakowo w obu kierunkach.

Przewoźnik zapowiada nowe, rekordowe czasy przejazdów. Na przejazd z Warszawy Centralnej do Białegostoku wystarczy godzina i 30 minut (obecnie 2.02), nowy czas przejazdu między Warszawą a Łodzią Fabryczną to 1.07 (teraz 1.17), z Warszawy do Poznania 2.19 (teraz 2.28), z Wrocławia do Gdańska 4.17 (teraz 4.36), Lublina do Wrocławia 5.15 (teraz 5.44), Warszawy do Szczecina 4.17 (teraz 5.01), Krakowa do Zakopanego 2.01 (teraz 2.21), Zamościa do Krakowa 3.55 (teraz 5.09), Poznania do a Szczecina 1.46 (teraz 2.13).

Pendolino dojedzie do Szczecina

Dużą nowością, oczekiwaną przez mieszkańców Pomorza Zachodniego, będzie kursowanie pendolino ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Poranny skład wyjedzie przed 8, a do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20. Zatrzyma się tylko w Poznaniu i w Krzyżu, co pozwoli przesiąść się w kierunku Gorzowa.

Tę wiadomość z zadowoleniem przyjęli przedsiębiorcy zachodniopomorscy skupieni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, szczególnie z branży turystycznej.