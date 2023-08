Wizz Air dysponuje obecnie flotą 185 samolotów z rodziny A320. A321neo to największy model z tej serii. Jak podaje przewoźnik w komunikacie z podpisania kontraktu z fabryką, dzięki zastosowaniu silników nowej generacji i szarkletów (zawiniętych do góry końcówek skrzydeł), A321neo pozwala o 50 procent zmniejszyć hałas I o ponad 20 procent zużycie paliwa w porównaniu z samolotami wąskokadłubowymi poprzedniej generacji. Do tej pory klienci na całym świecie zamówili prawie 5200 A321neo.

- Wizz Air umacnia swoją pozycję największego operatora samolotów z serii A321 neo w Europie i na Bliskim Wschodzie – zapewnia cytowany w komunikacie przewoźnika jego dyrektor generalny József Váradi. – Ponad połowa naszej floty została już zastąpiona najnowocześniejszymi samolotami technologii neo. Niezrównana efektywność ekonomiczna i niezwykle mały ślad węglowy samolotu A321neo stanowią podstawę naszego zaangażowania w zapewnianie klientom przystępnych cenowo i zrównoważonych pod względem oddziaływania na środowisko podróży.