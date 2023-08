Linie Lotnicze KLM zapowiedziały, że w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym 2023/2024 zwiększą częstotliwość latania z i do Polski. Linia zaoferuje więcej połączeń ze wszystkich pięciu miast, w których jest obecna w Polsce – Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia. Łącznie będą to 102 rejsy tygodniowo. "Dzięki dodatkowym rotacjom w różnych porach dnia, klienci linii skorzystają z dogodniejszych przesiadek w porcie bazowym w Amsterdamie i zyskają dostęp do całej globalnej siatki KLM, która obecnie obejmuje 165 destynacji na całym świecie" - zapewnia przewoźnik w komunikacie.

Reklama

- Prognoza popytu na loty z Polski wygląda bardzo optymistycznie, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć częstotliwość połączeń i tym samym zaoferować klientom większą pulę miejsc w lotach do Amsterdamu – mówi cytowany w komunikacie dyrektor sprzedaży Air France i KLM w Polsce Frantisek Siling. Warszawa, Kraków i Wrocław zyskają po jednym, Gdańsk dwa loty dziennie, a liczba rejsów z Poznania wzrośnie z 5 do 6 tygodniowo.

Nowy codzienny rejs z Amsterdamu do Wrocławia został zaplanowany w godzinach wieczornych. Samolot będzie zostawał w tym porcie, aby następnego dnia wylecieć wcześnie rano z powrotem. - Dzięki temu, pasażerowie z Wrocławia, zyskają dostęp do całej globalnej siatki KLM z przesiadką w Amsterdamie. Ponadto mamy nadzieję, że poranny lot z Wrocławia i wieczorny powrót tego samego dnia, spotka się z zainteresowaniem firm z Wrocławia i okolic, umożliwiając jednodniowe podróże w biznesowe - wyjaśnia Siling.

Całkowita liczba lotów KLM z Polski wyniesie 102 połączenia tygodniowo, co oznacza 50 procentowy wzrost oferty. Przewoźnik zaplanował największą ekspansję w Gdańsku, dodając aż dwa rejsy dziennie. Łącznie z Gdańska będzie można polecieć 28 razy tygodniowo do Amsterdamu, tyle samo co z Warszawy. O 100 procent zwiększy się oferta z Wrocławia – z siedmiu do 14 lotów tygodniowo. Ponadto w rozkładzie znalazło się 26 lotów tygodniowo z Krakowa i sześć z Poznania.