W lecie w Ryanairze bezapelacyjnie wygrała Hiszpania

Popularność kierunków pokrywała się z grubsza z siatką letnich połączeń przewoźnika. Najwięcej lotów wykonywał on bowiem latem do Włoch – 300 na 55 trasach. Drugim kierunkiem była Hiszpania ze 160 rejsami tygodniowo na 29 trasach, a trzecim Grecja, do której leciało 100 maszyn w tygodniu obsługując 21 połączeń.

Kolejne miejsca zajmowały Chorwacja (60 lotów na 8 trasach), Bułgaria (40 lotów, 7 tras), Cypr (30 lotów, 7 tras), Malta (prawie 30 lotów na 5 trasach), Portugalia (ponad 20 lotów na 3 trasach), Czarnogóra (16 lotów na 3 trasach), Jordania (6 lotów, 1 trasa), Izrael (4 loty, 1 trasa) i Maroko (2 loty, 1 trasa).

- Obserwujemy wzrost zainteresowania kierunkami typowo letnimi również w okresie jesienno-zimowym, dlatego w naszej ofercie na zimę znalazło się wiele słonecznych miejsc, takich jak Alicante, Wyspy Kanaryjskie czy Bari – wskazuje cytowana w komunikacie menedżerka Ryanaira na kraje Europy Wschodniej i kraje Bałtyckie Alicja Wójcik-Gołębiowska.