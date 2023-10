Pierwsze połączenie zakłada dwa rejsy w tygodniu, drugie – jeden rejs.

– Dostaliśmy wiele zapytań w związku z możliwością uruchomienia połączeń z Polski z lotniskiem Gazipaşa – mówi dyrektor handlowy Corendon Airlines Mine Aslan. - Przecież znaczna ilość podróżujących z Polski do Antalyi wybiera wypoczynek właśnie w okolicach Alanyi. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić do naszego rozkładu połączenie z Polski z tym portem.

Jak dodaje, przewoźnik jest zadowolony z wyników tegorocznych i spodziewa się podobnego popytu na swoje usługi latem 2024 roku.

Corendon Airline łącznie latać będą bezpośrednio do 30 kierunków z 38 lotnisk w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. W sumie będzie to około trzech milionów miejsc. Najwięcej do Turcji, Hiszpanii, Grecji, Maroka i Egiptu. Przewoźnik będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 32 samoloty.