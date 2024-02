Przeraża cię wizja turbulencji w czasie lotu? Jest już na to sposób

Portal nazywa się Turbli.com. A informacje o pogodzie pochodzą z prognoz opracowanych przez amerykańskie Narodowe Centrum Meteorologiczne NOAA/NWS, z których korzystają także piloci przy planowaniu tras. Dane są dopasowywane do konkretnego rejsu z dokładnością do 13 kilometrów wzdłuż trasy złożonej przez pilotów, a jeśli nie ma do niej dostępu, to na podstawie mapy geodezyjnej dla danego obszaru.

W obliczeniach brane są pod uwagę siły działające na skrzydła i prędkość przelotowa. Dane obejmują prognozy na czas startu, wznoszenia, przelotu, zniżania i lądowania.

Na portalu znaleźć można również informacje na temat prędkości wiatru i średnie sezonowe, dzięki czemu łatwiej oszacować ryzyko opóźnień w przypadku silnego wiatru czołowego.

Za portalem stoi Ignacio Gallego-Marcos, który, jak sam pisze, od kilku lat zajmuje się modelowaniem turbulencji i obliczeniową dynamiką płynów (CFD). Pracę doktorską napisał w Królewskim Instytucie Technologicznym KTH w Szwecji, obecnie pracuje w tym kraju jako inżynier CFD. Jest też autorem artykułów o mechanice płynów.