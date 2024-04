Podróże lotnicze za granicę. Najwięcej latają Amerykanie

Firma Mabrian specjalizująca się w badaniach turystycznych stworzyła ranking państw, które w pierwszej połowie 2024 roku mają najlepszą łączność lotniczą z resztą świata. Jak podkreślają autorzy analizy, odzwierciedla ona potencjał turystyczny tych krajów jako najpotężniejszych rynków wyjazdowych.

Pierwszą pozycję w tym zestawieniu zajmują Stany Zjednoczone - linie lotnicze zaplanowały 83,5 miliona miejsc w samolotach wylatujących z tego kraju (o 14,1 procent więcej niż w tym samym okresie 2023 roku). Na drugim miejscu plasuje się Wielka Brytania z wynikiem 72,8 miliona miejsc (wzrost 8,4 procent), a na trzecim Niemcy z 53,7 miliona miejsc (wzrost o 13,3 procent).

Do pierwsze dziesiątki weszły też Hiszpania - 53,4 miliona miejsc (plus 12,5 procent), Zjednoczone Emiraty Arabskie - 41,8 miliona (plus 12,2 procent), Francja - 41,1 miliona (plus 7,4 procent), Włochy - 39,2 (plus 14,9 procent), Chiny - 35,1 miliona (plus 138,6 procent), Turcja - 32,5 miliona (plus 9,3 procent) i Japonia - 28,9 miliona (plus 48,3 procent).