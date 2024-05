Ryanair i Kiwi.com zawarły umowę o współpracy

Kiwi.com to kolejny internetowy agent, z którym irlandzki przewoźnik podpisuje umowę, zgadzając się, żeby sprzedawał jego bilety, pod warunkiem przekierowywania klienta do systemu przewoźnika, tak by było dla niego od początku jasne, kto kupuje bilet i poleci jego samolotem. Wcześniej podobną umowę zawarł z polską platformą eSky.pl.