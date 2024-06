Emirates: Jeden lot, dwa kierunki - Seszele i Madagaskar

Rozkład rejsów ułożono z myślą o jak najdogodniejszym połączeniu z kluczowych kierunków Europy, Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz Azji Zachodniej - informuje przewoźnik w komunikacie.

Rejs EK707 z Dubaju zaplanowano na 8.55. Samolot wyląduje na Mahé o 13.35 (wszystkie godziny podane według czasu lokalnego), po czym wyruszy dalej, do Antananarywy, gdzie wyląduje o 16.50.

Lot powrotny nr EK708 ze stolicy Madagaskaru zaplanowano na 18.35 z lądowaniem na Mahé o 22.20. Następnie samolot odleci z Mahé o 23.50, a w Dubaju ląduje o 4.20 następnego dnia.

Loty będą realizowane we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Jak wskazuje linia lotnicza, lot z międzylądowaniem, to okazja do zaplanowania pobytu w dwóch miejscach - na Seszelach i na Madagaskarze.

Emirates prowadzą rozmowy z Air Madagascar o rozszerzeniu oferty o kolejne połączenia "w celu promocji turystyki i handlu".