Roczne karnety Wizz Aira wyprzedały się na pniu. Przewoźnik chce dorzucić więcej

Jak informuje portal aerotime.aero, powołując się na agencję prasową Bloomberg, cała pula 10 tysięcy karnetów „All You Can Fly” wyprzedała się w ciągu 48 godzin. Wizz Air powiedział Bloombergowi, że rozważa możliwość uruchomienia sprzedaży kolejnej puli.

Abonament „All You Can Fly” (dosł. wszystko, co możesz wylatać), wprowadzony przez Wizz Aira do sprzedaży 13 sierpnia, daje podróżnym możliwość korzystania z (teoretycznie) nielimitowanej liczby lotów w ciągu 12 miesięcy za jednorazową opłatą w wysokości 599 euro (początkowo obowiązywała promocyjna cena 499 euro) oraz dopłatą 9,99 euro za każdy lot.

W cenę abonamentu nie są wliczone dodatkowe usługi: wybór miejsca w samolocie, bagaż czy pierwszeństwo wejścia. Są też inne ograniczenia - rezerwację trzeba zrobić na 72 godziny przed planowanym lotem. Czy to się uda, zależy od dostępności miejsc.

Sprzedaż miejsc w ramach „All You Can Fly” rozpocznie się we wrześniu.