Ryanair planuje powrót na Ukrainę. „W sześć tygodni uruchomimy 25 tras”

W wypadku zawieszenia broni zakaz lotów do, z lub nad Ukrainą mógłby zostać zniesiony.

Miliony Ukraińców chcą odwiedzić swoich bliskich w kraju

- Mamy około 14 milionów Ukraińców rozproszonych po całej Europie. Nie widzieli swoich przyjaciół i rodzin przez trzy lata - mówi O’Leary.

W ciągu sześciu tygodni od otwarcia nieba jego linia lotnicza jest w stanie utworzyć bazy w Kijowie i we Lwowie i latać stamtąd do około 25 miejsc, w tym prawdopodobnie do Londynu-Stansted. Na wypełnienie tych lotów potrzebuje sześciu tygodni.

- Mamy plan przekierowania na Ukrainę pięciu naszych samolotów, które stacjonują obecnie w Londynie-Stansted, Dublinie, Brukseli i Mediolanie, jak tylko EASA da zielone światło. Anulujemy trasę, powiedzmy, ze Stansted na Wyspy Kanaryjskie i zamiast tego wyślemy ten samolot do Lwowa lub Kijowa - tłumaczy dyrektor.

Dodaje, że lotnisko w Odessie zostało uszkodzone, ale Lwów i Kijów mogą być szybko gotowe na przyjęcie pasażerów.