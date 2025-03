Air France na lato przygotował prawie 190 kierunków, w tym dwa nowe

Pojawią się dwa nowe kierunki z wylotem z Paryża (CDG): Rijad (Arabia Saudyjska) i Orlando (Stany Zjednoczone). W sezonie letnim francuska linia planuje realizować w sumie do 900 lotów dziennie.

Z Polski do Paryża Air France poleci do 29 razy w tygodniu.

Loty Air France z i do Polski

W sezonie wiosna-lato 2025 r. podróżni będą mieli do dyspozycji w sumie do 29 połączeń tygodniowo z Polski do portu bazowego Air France w Paryżu (CDG). Z Warszawy do Paryża przewoźnik zapewni do 25 połączeń w tygodniu (od 3 do 4 dziennie), a z Krakowa do 4 razy w tygodniu.

Oferta międzykontynentalna

Oferta międzykontynentalna będzie obejmować 87 kierunków, a pula miejsc będzie większa o 4 procent. W tym sezonie przewoźnik uruchomi dwie trasy międzykontynentalne: do Rijadu w Arabii Saudyjskiej od 19 maja (do 5 lotów tygodniowo) i do Orlando w Stanach Zjednoczonych – od 21 maja b.r. (4 loty tygodniowo).

Dalsze plany Air France dotyczące oferty międzykontynentalnej obejmują.