Emirates rosną w Azji Południowo-Wschodniej. Włączają do siatki dwa nowe porty

Emirates rozwijają się w Wietnamie i Kambodży

Da Nang to już trzecie, po Hanoi i Ho Chi Minh City, miasto w Wietnamie, do którego docierają samoloty Emirates. Przewoźnik wykonuje w sumie 25 rejsów tygodniowo do Wietnamu, współpracując z lokalnymi partnerami na mocy niedawno zawartych porozumień (MoU) z liniami Vietnam Airlines, VietJet i firmą Sun Group.

Loty na nowej trasie Dubaj-Bangkok-Siem Reap odbywają się trzy razy w tygodniu i są uzupełnieniem istniejących już codziennych połączeń do Phnom Penh przez Singapur. Emirates docierają do Kambodży w sumie 10 razy w tygodniu.

Działalność Emirates w Azji Południowo-Wschodniej nabiera tempa dzięki rosnącemu zainteresowaniu podróżami do tego zakątka świata, a także nawiązywaniu przez przewoźnika współpracy z rządami, organizacjami turystycznymi i portami lotniczymi z całego regionu.