Sprawę opisuje portal branży lotniczej Aerotelegraph. Na początku była decyzja Ryanaira, że rezygnuje z wprowadzenia w swoich samolotach pokładowego wi-fi. Przewoźnik twierdził, że instalowanie anten na kadłubach – zarówno od Starlinka, jak i od innych dostawców – zwiększy opór powietrza, co przełoży się na większe zużycie paliwa, a tego woli uniknąć.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Eksperci: Bilety lotnicze podrożeją. Lepiej rezerwujcie sobie loty teraz W związku z rosnącymi cenami ropy i napięciami na Bliskim Wschodzie brytyjska linia lotnicza easyJet zachęca pasażerów, żeby nie zwlekali z kupowan...

Według linii lotniczej oznaczałoby to wzrost spalania o 1–2 procent, a w konsekwencji dodatkowe koszty rzędu 100–200 milionów euro rocznie.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Elon Musk. Szef Starlinka przekonywał, że nowoczesne anteny są płaskie i stawiają jedynie minimalny opór. W wypadku samolotu Boeing 737-800 dodatkowe zużycie paliwa wyniesie więc jedynie około 0,3 procent.

W ferworze udowadniania, kto ma rację, Musk nazwał szefa Ryanaira „idiotą”, używając przy tym też innych obraźliwych sformułowań pod jego adresem.

Wyprzedaż biletów od idioty

Zamiast eskalować spór w zwykły dla siebie sposób, O’Leary wykorzystał sytuację marketingowo. Zapowiadał, że rozgłos przyniesie jego firmie korzyści i jak się okazuje, miał rację. W rozmowie z portalem Lovin Malta przedstawił konkretne dane: ruch na stronie internetowej wzrósł o około 8 procent w ciągu tygodnia, dzienna liczba odwiedzin sięgnęła około 30 milionów użytkowników, a liczba rezerwacji wzrosła o 2–3 procent.

– Szacujemy, że uzyskaliśmy darmową reklamę wartą około 40 milionów dolarów – twierdzi szef Ryanaira.

Linia dodatkowo podsyciła zainteresowanie opinii publicznej tą sytuacją, bezpośrednio nawiązując do słów Muska w tytule kampanii: „Big-Idiot Sale” (ang. przecena wielkiego idioty).

O’Leary nie ukrywa, że chętnie by powtórzył sytuację. – Czy zrobiłbym to ponownie? Bez wahania. Mam nadzieję, że spróbuje mnie jeszcze raz sprowokować – stwierdził.

Ryanair: To my mamy rację, bo to nasze samoloty

Mimo marketingowego sukcesu, zasadniczy spór pozostaje nierozwiązany. Ryanair podtrzymuje swoje stanowisko, że wpływ anten na zużycie paliwa jest znaczący. – Uważamy, że się mylą. To nasze samoloty – podsumował O’Leary.

Z kolei Starlink nadal przekonuje, że nowoczesne technologie mają minimalny wpływ na aerodynamikę i koszty operacyjne.

Czytaj więcej Transport Prezes Ryanaira motywuje pracowników. Pasażerowie muszą bardziej uważać Michael O’Leary zapowiedział wyższe bonusy dla swoich pracowników. Mogą zarobić więcej, jeśli bardziej przyłożą się do większej kontroli pasażerów...

Historia pokazuje, że w erze mediów społecznościowych nawet kontrowersje mogą stać się narzędziem marketingowym. Dla branży turystycznej, w której walka o uwagę klienta jest wyjątkowo intensywna, to sygnał, że rozgłos, nawet negatywny, może przekładać się na realne przychody.

Jednocześnie spór o wi-fi na pokładzie wpisuje się w szerszą debatę o przyszłości usług dodatkowych w tanich liniach lotniczych – balansujących między komfortem pasażera a rygorystyczną kontrolą kosztów – podsumowuje portal.