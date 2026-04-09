Wizz Air złożył w Egipskim Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wniosek o zwiększenie przepustowości operacyjnej – podaje portal egyptindependent.com.

Do 2027 roku przewoźnik planuje potroić liczbę lotów – z obecnych 80 do 240 tygodniowo, głównie z „szybko rozwijających się rynków Europy Środkowo-Wschodniej”, a także przewieźć do Egiptu 4 miliony turystów (dla porównania w 2025 roku przewiózł ich milion).

Nowe trasy Wizz Aira do Egiptu

Plan Wizz Aira przewiduje uruchomienie nowych tras z Macedonii, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Polski, Litwy, Armenii, Albanii i Mołdawii do głównych centrów turystycznych Egiptu: Hurghady, Szarm el-Szejk i Marsa Alam, a także Kairu (lotnisko Sphinx International w Gizie).

Najwięcej, bo 45 lotów, Wizz Air zaplanował z Polski, po 27 z Rumunii i Albanii, 10 ze Słowacji, a siedem z Litwy.

Obecnie Wizz Air obsługuje 80 lotów tygodniowo do Szarm el-Szejk, Hurghady, Marsa Alam, Gizy i Borg el-Arab, głównie z Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii.

W obecnej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i ograniczeniu operacji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela czy Jordanii rośnie pozycja Egiptu jako stabilnego kierunku podróży.