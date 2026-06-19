Nowa umowa jest zwieńczeniem trwających od kilku miesięcy rozmów z O’Leary’m i szeroko zakrojonych konsultacji z największymi akcjonariuszami grupy – pisze biuro prasowe Ryanaira w komunikacie.

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Nowa umowa określa roczne wynagrodzenie dyrektora na umiarkowanym poziomie i premię roczną z górnym limitem (jak podaje serwis irishtimes.com, O’Leary zarabia rocznie 1,2 miliona euro i od 2024 roku jest uprawniony do maksymalnej premii w wysokości 50 procent wynagrodzenia podstawowego).

Elementem nowej umowy jest też prawo jednorazowego zakupu 10 milionów akcji spółki. Warunkiem realizacji tej opcji jest pozostanie O’Leary’ego w firmie do 2032 roku i osiągnięcie określonych wskaźników finansowych. Kurs akcji musi przekroczyć 42 euro przez co najmniej 28 kolejnych dni w okresie do 31 marca 2032 roku, a roczny zysk netto przewoźnika powinien przekroczyć 4 miliardy euro (dla porównania, w ostatnim roku finansowym Ryanair osiągnął 2,26 miliarda euro zysku). Akcje będą mogły zostać nabyte po cenie wykonania wynoszącej 26,7 euro (odpowiadającej rynkowej cenie akcji w lutym 2026 roku, przed niedawnym spadkiem kursu spowodowanym wojną w Iranie). Jeśli warunki zostaną spełnione, wartość nabytych akcji może sięgnąć 153 milionów euro.

Osiągnięcie tych bardzo ambitnych celów stworzyłoby znaczną dodatkową wartość dla wszystkich akcjonariuszy Ryanaira – głosi komunikat.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tej wiosny zarząd rozpoczął rozmowy z Michaelem O’Leary’m w sprawie jego umowy. Z przyjemnością informuję, że proces ten, obejmujący szerokie konsultacje z największymi akcjonariuszami Ryanair, zakończył się sukcesem – Michael zgodził się przedłużyć sprawowanie kierownictwa nad Grupą Ryanair o kolejne sześć lat, do kwietnia 2032 roku, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy – mówi przewodniczący rady nadzorczej Stan McCarthy, cytowany w komunikacie.

65-letni O’Leary kieruje Ryanairem nieprzerwanie od 1994 roku. Pozostaje także jednym z jego największych akcjonariuszy. Jak podaje irishtimes.com, w marcu 2025 roku miał ponad 44 miliony akcji przewoźnika. Część z nich sprzedał latem ubiegłego roku, inkasując ponad 45 milionów euro. Wartość jego pozostałych udziałów wynosi ponad miliard euro.

Pod koniec ubiegłego roku Michael O’Leary zapowiedział odejście z Ryanaira i przekazanie sterów następcy w perspektywie 5-10 lat.