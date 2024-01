Rekord lotniska w Gdańsku - prawie 6 milionów pasażerów

A jak wygląda siatka połączeń z Gdańska w 2024 roku? Są to 84 połączenia, do 23 krajów, w tym do Polski, na 69 lotnisk, realizowane przez 10 linii lotniczych.

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Alicante, Barcelona El-Prat, Bergen, Burgas, Dortmund, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion, Kopenhaga, Larnaka, Liverpool, Londyn-Luton, Malaga, Malmo, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Rzym, Split, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Teneryfa, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku, Walencja, Werona;

Lotnisko w Gdańsku

Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Billund, Brindisi, Bristol, Burgas, Chania, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Podgorica, Praga, Ryga, Rzym, Santorini, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Wenecja, Wrocław, Vaxjo, Zadar;

Warszawa - LOT; Amsterdam - KLM; Kopenhaga - SAS; Frankfurt, Monachium - Lufthansa; Bergen, Oslo-Gardermoen - Norwegian, Finnair Helsinki, Dusseldorf Eurowings, Zurych Swiss.