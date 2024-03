Zamiast trzech razy w tygodniu samoloty każdego z przewoźników będą latać cztery razy w tygodniu, co oznacza w sumie osiem połączeń.

- Stambuł to miasto magiczne, niezwykłe do zwiedzania o każdej porze roku, ale to też port przesiadkowy otwierający możliwość podróżowania po całej Turcji oraz w różne zakątki świata – mówi cytowany w komunikacie portu prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. - Zeszłoroczne wakacje pokazały potencjał tego połączenia. To atrakcyjny kierunek dla Małopolan, a Kraków i Małopolska przyciągają turystów z Turcji. Zatem w sezonie Lato 2024 możemy przewidywać zarówno wzrost ilości tureckich gości, jak i ożywionych kontaktów gospodarczych między naszymi krajami.