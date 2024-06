Lotnisko Wrocław – Włochy, Hiszpania i Turcja najpopularniejsze w maju

Najpopularniejszym turystycznym kierunkiem na rym lotnisku były Włochy, wybrało go ponad 12 procent wszystkich podróżnych. Najczęściej były to loty do Mediolanu Bergamo i Bolonii. Tuż za nimi uplasowała się Hiszpania, którą wybrał co dziesiąty pasażer. W wypadku Półwyspu Iberyjskiego najpopularniejsze były Walencja i Malaga. Niesłabnącą popularnością cieszą się czartery z Wrocławia do Turcji. Tylko w maju z oferty touroperatorów do Antalyi poleciało ponad 30 tysięcy pasażerów, co oznacza wzrost rok do roku o 18 procent – relacjonuje w komunikacie port lotniczy.

Zainteresowanie lotami z Wrocławia jest rekordowe. Na 49 kierunków obsługiwanych przez przewoźników niskokosztowych 41 zanotowało średnie miesięczne wypełnienie na poziomie powyżej 90 procent. To samo dotyczyło rejsów czarterowych, startujących i odlatujących z Wrocławia – tam fotele były zajęte w 93 procentach.

– Za nami absolutnie wyjątkowa wiosna. Rekordowa liczba oferowanych z Wrocławia połączeń spotkała się z rekordowym zainteresowaniem pasażerów. Do tej pory liczba pasażerów na poziomie powyżej 400 tysięcy była zarezerwowana dla miesięcy letnich, w tym roku osiągnęliśmy ją już w maju – zauważa prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj, cytowany w komunikacie.

Czerwiec z większą liczbą lotów i jedną nowością

W czerwcu na pasażerów czekają wszystkie najpopularniejsze kierunki. Część z nich przez najbliższe miesiące będzie kursować z większą częstotliwością. Wśród nich są loty do Pizy (cztery połączenia w tygodniu – wtorek, czwartek, sobota, niedziela) i Zadaru (sześć połączeń tygodniowo – poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela).