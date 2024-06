W Barnowie powstanie najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Bez węzła kolejowego

- Ten projekt będzie trójskokiem w nowoczesność. Włączymy całą Polskę w ten projekt — relacjonował plany rządu premier.

Reklama

Rząd nie przewiduje jednak prowadzenia nowych linii kolejowych do Baranowa. - W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa, żeby się łączyć w Baranowie — wyjaśniał Tusk. Zamiast tego rząd wybiera koncepcję połączenia kolejami dużych polskich miast. - Koleje, które proponujemy to połączenia polskich miast między sobą, to relatywnie gęsta sieć łącząca realne skupiska ludzi i obsługująca realne potoki pasażerów — stwierdził szef rządu.

Szef rządu wyjaśnił, że początkiem budowy nowej sieci kolejowej będzie tzw. "Y", czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie w okolicy Sieradza rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Autostrada między Warszawą a Łodzią, którą można będzie dojechać do Baranowa, ma być poszerzona - powstanie trzeci i czwarty pas ruchu.

KPRM

Zapowiedział także, że rząd, tam gdzie będzie potrzeba, będzie wspierał rozwój lotnisk regionalnych. Dodał, że lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane i zmodernizowane pod kątem tanich linii lotniczych, zyska też połączenie kolejowe z Warszawą.