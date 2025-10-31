Francuski zarządca lotnisk zapowiada podwyżkę opłat lotniskowych w Paryżu

Aktualizacja: 31.10.2025 11:03 Publikacja: 31.10.2025 10:59
Francuski operator portów lotniczych, Groupe ADP, zarządzający największymi lotniskami w regionie Paryża, zaproponował podwyżkę opłat lotniskowych na 2026 rok. Jak poinformował, opłaty na lotniskach Charles de Gaulle i Orly mają wzrosnąć o 1,5 procent, natomiast na Le Bourget – o 2,5 procent.
Nowe taryfy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku, donosi portal Business Travel News.
Wniosek w tej sprawie został przekazany 17 października do Francuskiego Urzędu Regulacji Transportu (ART), który ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie. Dopiero po akceptacji regulatora zmiany będą mogły wejść w życie.
W komunikacie Groupe ADP podkreśla, że decyzja o wzroście opłat podyktowana jest rosnącą inflacją, potrzebą finansowania inwestycji infrastrukturalnych i koniecznością zapewnienia „uczciwego zwrotu z kapitału”.
Firma argumentuje, że utrzymanie konkurencyjności i jakości usług na trzech paryskich lotniskach wymaga stałych nakładów na modernizację terminali, rozwój zrównoważonego transportu i technologie ograniczające emisję dwutlenku węgla.
W ostatnich latach Groupe ADP, podobnie jak inni operatorzy lotnisk w Europie, zmagała się z presją kosztową wynikającą z inflacji, rosnących cen energii i kosztów pracy.
Jednocześnie spółka kontynuuje strategię długoterminowych inwestycji, mimo że francuski rząd zrezygnował z planów budowy Terminalu 4 na lotnisku Charles de Gaulle, uznając projekt za zbyt kosztowny i niezgodny z celami klimatycznymi.
Rok 2026 będzie również początkiem negocjacji nad nowym, długoterminowym Porozumieniem o Regulacji Ekonomicznej (Economic Regulation Agreement, ERA). Dokument ten określi zasady ustalania opłat lotniskowych dla portów Charles de Gaulle, Orly i Le Bourget po 2027 roku.
Jak zapowiedział prezes i dyrektor generalny Groupe ADP Philippe Pascal, propozycje dotyczące nowej umowy zostaną opublikowane 10 grudnia 2025 roku, a rozmowy z partnerami i regulatorami potrwają przez cały 2026 rok.
Równocześnie Groupe ADP ogłosiła najnowsze dane dotyczące ruchu pasażerskiego. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku wszystkie lotniska zarządzane przez grupę – łącznie 26 obiektów na świecie – obsłużyły 286,3 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 4 procent w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku.
Same paryskie porty – Charles de Gaulle, Orly i Le Bourget – odnotowały 81,2 miliona pasażerów, czyli o 3,5 procent więcej niż rok wcześniej. To potwierdza utrzymujący się trend odbudowy ruchu lotniczego po pandemii i rosnącą rolę Paryża jako jednego z kluczowych hubów w Europie.
Groupe ADP zapowiada dalsze inwestycje w modernizację infrastruktury, cyfryzację usług i zielone technologie. W centrum strategii mają znaleźć się między innymi projekty poprawiające efektywność energetyczną terminali, rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie lotnisk i współpraca z liniami lotniczymi nad redukcją śladu węglowego.
Choć zapowiadane podwyżki opłat mogą spotkać się z krytyką ze strony przewoźników, Groupe ADP argumentuje, że są one konieczne, aby utrzymać jakość usług i tempo inwestycji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.
