Francuski zarządca lotnisk zapowiada podwyżkę opłat lotniskowych w Paryżu

Francuski operator portów lotniczych, Groupe ADP, zarządzający największymi lotniskami w regionie Paryża, zaproponował podwyżkę opłat lotniskowych na 2026 rok. Jak poinformował, opłaty na lotniskach Charles de Gaulle i Orly mają wzrosnąć o 1,5 procent, natomiast na Le Bourget – o 2,5 procent.

Reklama Reklama

Nowe taryfy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku, donosi portal Business Travel News.

Wniosek w tej sprawie został przekazany 17 października do Francuskiego Urzędu Regulacji Transportu (ART), który ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie. Dopiero po akceptacji regulatora zmiany będą mogły wejść w życie.

Inflacja i inwestycje jako główne przyczyny podwyżek

W komunikacie Groupe ADP podkreśla, że decyzja o wzroście opłat podyktowana jest rosnącą inflacją, potrzebą finansowania inwestycji infrastrukturalnych i koniecznością zapewnienia „uczciwego zwrotu z kapitału”.

Firma argumentuje, że utrzymanie konkurencyjności i jakości usług na trzech paryskich lotniskach wymaga stałych nakładów na modernizację terminali, rozwój zrównoważonego transportu i technologie ograniczające emisję dwutlenku węgla.