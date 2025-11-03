Rekordowy październik na lotnisku w Krakowie. W listopadzie może paść kolejny rekord

W październiku 2025 roku liczba pasażerów krakowskiego lotniska wzrosła w porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku o 18 procent, do ponad 1,2 miliona – informuje Kraków Airport w komunikacie.

Reklama Reklama

– Od początku bieżącego roku z usług lotniska skorzystało już 11 084 309 pasażerów, co potwierdza utrzymującą się dynamiczną tendencję i nieustannie rosnące zainteresowanie podróżnych naszym lotniskiem – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

– Wyniki to efekt intensywnego rozwoju siatki połączeń, współpracy z liniami lotniczymi i konsekwentnej pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w obsługę pasażerów na lotnisku. Pod koniec listopada jest szansa na pobicie kolejnego rekordu i obsłużenie 12-milionowego pasażera – dodaje.

Od końca października obowiązuje jesienno-zimowy rozkład ze 140 połączeniami do 34 krajów, realizowanymi przez 26 przewoźników.