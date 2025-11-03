Reklama
Rozwiń
Reklama

Rekordowy październik na lotnisku w Krakowie. W listopadzie może paść kolejny rekord

W październiku 2025 roku Kraków Airport obsłużył 1 213 133 pasażerów, a to o 184 tysiące, czyli 18 procent więcej niż rok temu. Pod koniec listopada lotnisko spodziewa się 12-milionowego pasażera.

Publikacja: 03.11.2025 12:59

Rekordowy październik na lotnisku w Krakowie. W listopadzie może paść kolejny rekord

Foto: PAP, Łukasz Gągulski

Nelly Kamińska

W październiku 2025 roku liczba pasażerów krakowskiego lotniska wzrosła w porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku o 18 procent, do ponad 1,2 miliona – informuje  Kraków Airport w komunikacie.

Czytaj więcej

Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”
Lotniska
Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”

– Od początku bieżącego roku z usług lotniska skorzystało już 11 084 309 pasażerów, co potwierdza utrzymującą się dynamiczną tendencję i nieustannie rosnące zainteresowanie podróżnych naszym lotniskiem – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

– Wyniki to efekt intensywnego rozwoju siatki połączeń, współpracy z liniami lotniczymi i konsekwentnej pracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w obsługę pasażerów na lotnisku. Pod koniec listopada jest szansa na pobicie kolejnego rekordu i obsłużenie 12-milionowego pasażera – dodaje.

Od końca października obowiązuje jesienno-zimowy rozkład ze 140 połączeniami do 34 krajów, realizowanymi przez 26 przewoźników.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Nowy terminal ma być ujednolicony architektonicznie z obecnym
Lotniska
W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Kraków Airport

W październiku 2025 roku liczba pasażerów krakowskiego lotniska wzrosła w porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku o 18 procent, do ponad 1,2 miliona – informuje  Kraków Airport w komunikacie.

– Od początku bieżącego roku z usług lotniska skorzystało już 11 084 309 pasażerów, co potwierdza utrzymującą się dynamiczną tendencję i nieustannie rosnące zainteresowanie podróżnych naszym lotniskiem – mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Francuski zarządca lotnisk zapowiada podwyżkę opłat lotniskowych w Paryżu
Lotniska
Francuski zarządca lotnisk zapowiada podwyżkę opłat lotniskowych w Paryżu
Swiss połączy Poznań z Zurychem
Lotniska
Swiss połączy Poznań z Zurychem
Ryanair planuje nowe połączenie z Katowic. Poleci na południe Hiszpanii
Lotniska
Ryanair planuje nowe połączenie z Katowic. Poleci na południe Hiszpanii
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”
Lotniska
Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie