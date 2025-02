Rekordowy styczeń na krakowskim lotnisku. Przybyło wiele zagranicznych delegacji

W styczniu krakowskie lotnisko obsłużyło prawie 796,2 tysiąca pasażerów, czyli o 15 procent więcej niż w rok wcześniej.

- Miesiąc ten był zatem rekordowym styczniem pod względem liczby podróżnych obsłużonych na krakowskim lotnisku - mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie prasowym lotniska.

Turyści latają i na narty, i do cieplejszych krajów

- Początek roku to także czas ferii i zimowego wypoczynku. W terminalu Kraków Airport jest więcej osób wylatujących do Włoch czy Austrii z ponadwymiarowym bagażem, nartami i skateboardami. Nie brak także chętnych, by spędzić czas w cieplejszym klimacie - dużą popularnością cieszą się Stambuł, Dubaj, a także Marrakesz - dodaje Strutyński.

W związku z 80. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau krakowskie lotnisko przyjęło 43 dodatkowe samoloty w części wojskowej i cywilnej. Powitało delegacje między innymi z Kanady, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.