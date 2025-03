Paraliż na niemieckich lotniskach, największe strajkują. Odczuje to pół miliona pasażerów

Problem dotyczy 150 tysięcy pasażerów i 1170 lotów. Podróżni nie powinni nawet przychodzić na lotnisko. Rzecznik Lufthansy zapewnia, że przewoźnik pracuje nad nowym rozkładem lotów.

W Monachium w strajku wezmą udział m.in. pracownicy firmy ochroniarskiej i działu ds. zwolnień. „Obecnie nie można przewidzieć poziomu uczestnictwa w strajku wśród różnych dostawców usług” – poinformowało lotnisko. Oczekuje się, że większość z około 820 zaplanowanych operacji lotniczych na lotnisku MUC zostanie odwołana. Trzeba się również liczyć z opóźnieniami. Trwają prace nad specjalnymi rozkładami lotów.

W Hamburgu chaos zapanował już w niedzielę – to tam ver.di wezwał do spontanicznego strajku. Lotnisko nie obsługiwało ani odlotów, ani przylotów. Dziś utrudnienia dotyczyć będą 284 lotów (141 przylotów i 143 odlotów) dla ponad 40 tysięcy pasażerów. Hamburg radzi, żeby zarezerwować więcej czasu i przyjechać na lotnisko wcześniej. O ile to możliwe, pasażerowie powinni podróżować z bagażem podręcznym lub ograniczyć bagaż rejestrowany.

Lotnisko w Düsseldorfie spodziewa się „znacznych utrudnień”, wraz z rozpoczęciem strajku o 2 w nocy. Tam na poniedziałek zaplanowano 338 startów i lądowań, a na lotnisku Kolonia/Bonn ( CGN ) ma ich być odpowiednio 81 i 79. Z powodu strajków liczba pasażerów prawdopodobnie znacznie się zmniejszy, podobnie jak to miało miejsce na lotnisku w Dortmundzie. Na lotnisku w Stuttgarcie strajkują pracownicy kilku firm usługowych i obsługi samolotów. Wpłynie to na odprawę, transport bagażu i ruch lotniczy (zaplanowano 177 operacji).

„Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że linie lotnicze będą mogły obsługiwać tylko część zaplanowanych lotów” – poinformowało lotnisko STR. Strajkiem dotknięte są także mniejsze lotniska: w Hanowerze, Bremie i Lipsku-Halle.