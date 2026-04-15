Budowa hangaru rozpoczęła się w marcu 2025 roku, a głównym wykonawcą była firma Promus z Rudy Śląskiej – przypomina katowickie lotnisko w komunikacie.

Reklama Reklama

Hangar H4 to największy tego typu obiekt, który do tej pory powstał w Katowice Airport. Jego powierzchnia wynosi 11,2 tysiąca metrów kwadratowych, a kubatura około 121,1 tysiąca metrów sześciennych. Sercem budynku są dwie zatoki do obsługi technicznej samolotów kodu C (na przykład airbusy A320 lub boeingi 737). Obiekt ma rozbudowane zaplecze biurowo-socjalne, z którego korzystać będą nie tylko specjaliści od serwisu samolotów, ale także firmy handlingowe. Koszt inwestycji to 55 milionów złotych netto.

Centrum obsługi technicznej samolotów w Katowice Airport składa się aktualnie z czterech hangarów o łącznej powierzchni 33,5 tysiąca metrów kwadratowych i ośmiu zatok przeznaczonych do serwisowania samolotów typu airbus A320/A321. Najemcą hangarów H1, H3 i H4 jest Wizz Air, a hangaru H2 Enter Air Services.

Nowoczesne zaplecze techniczne i nowe miejsca pracy

Już teraz w centrum serwisowym Katowice Airport zatrudnionych jest około 700 osób, dzięki oddaniu do użytku hangaru H4 powstanie od 150 do 200 nowych miejsc pracy w obsłudze technicznej.

W centrum serwisowym Katowice Airport, konkretnie w hangarach H2, H3 i w przyszłości w H4, wykonuje się specjalistyczne przeglądy samolotów typu boeing 737 i airbus A320. Ponadto w hangarze H1 realizowane są szybkie wymiany silników turbowentylatorowych w samolotach typu airbus A320/A321.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze konsekwentnie rozwija infrastrukturę MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) – czytamy w komunikacie. W 2011 roku zakończono generalny remont hangaru H1, rok później do użytku oddano hangar H2, w 2022 roku hangar H3, a w 2026 roku hangar H4. W przyszłości GTL planuje dalszą rozbudowę infrastruktury do obsługi technicznej samolotów.

Foto: Piotr Adamczyk

– Skala inwestycji prowadzonych na lotnisku w Pyrzowicach jest naprawdę imponująca. Katowice Airport cieszy się przy tym niesłabnącym powodzeniem wśród podróżnych, przybywa też nowych atrakcyjnych połączeń, co w sezonie urlopowym, który mamy za pasem, wzmocni pozycję naszego portu. A warto przypomnieć, że pierwsze trzy miesiące 2026 roku przyniosły rekordowe wyniki: ponad 1,1 miliona pasażerów ogółem, niemal 700 tysięcy w ruchu regularnym i ponad 436 tysięcy w czarterach. Zatem latanie z naszego lotniska jest wygodne i coraz modniejsze. Pyrzowice stały się bardzo ważnym graczem pod względem przewozów cargo. Realizują też gigantyczne projekty. Nabycie akcji GTL przez województwo i samorząd Katowic na pewno wzmocni wszystkie procesy inwestycyjne i rozwojowe lotniska. Zyskają na tym wszyscy. To dobry czas dla Pyrzowic i regionu – mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, cytowany w komunikacie.

Inwestycje na lotnisku napędzają rozwój regionu

– Inwestycje w Katowice Airport w ostatnich latach wyraźnie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Katowic, zarówno w obszarze infrastruktury, jak i rangi odwiedzających miasto gości. Rozbudowa siatki połączeń i modernizacja lotniska zwiększyły dostępność regionu, co bezpośrednio wspiera rozwój turystyki biznesowej, stanowiącej dziś jeden z kluczowych filarów transformacji gospodarczej miasta. Efekty tych działań są wymierne – według badań, w ubiegłym roku uczestnicy wydarzeń organizowanych w Katowicach wydali ponad 340 milionów złotych, co oznacza wzrost o prawie 20 procent względem roku 2024. Te pieniądze wspierają lokalną gospodarkę – trafiają do restauratorów, hotelarzy, właścicieli sklepów. Budowa nowego hangaru to nie tylko dalszy rozwój infrastruktury, ale też nowe miejsca pracy – podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa.

– W strategii rozwoju infrastruktury Katowice Airport stawiamy na dywersyfikację, dlatego od ponad 15 lat rozbudowujemy centrum MRO na naszym lotnisku. Dzięki temu w Pyrzowicach nie tylko powstały setki nowych miejsc pracy w obszarze obsługi technicznej samolotów – zbudowaliśmy także trwałą synergię pomiędzy lotniskiem a Politechniką Śląską. Uczelnia ta kształci kadry na potrzeby firm zajmujących się serwisowaniem maszyn w Katowice Airport – mówi prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

– Nowy hangar w Katowicach to dla Wizz Aira kamień milowy i wyraźny dowód naszego długofalowego zaangażowania w Polsce. To właśnie w Katowicach ponad 20 lat temu rozpoczęła się nasza historia, a dziś jest to jedna z naszych najważniejszych i najszybciej rozwijających się baz. Realizując tu nasz największy w historii letni rozkład lotów oraz stale rozbudowując siatkę połączeń i przepustowość, wzmacniamy tą inwestycją nasze zaplecze techniczne, wspieramy tworzenie lokalnych miejsc pracy i zapewniamy jeszcze większą wydajność oraz stabilność naszych operacji – dodaje dyrektor operacyjny Wizz Aira Diarmuid Ó Conghaile.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 roku. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 7,3 miliona pasażerów. Prognozy na rok 2026. zakładają obsłużenie około 7,9 miliona podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii portu.