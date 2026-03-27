Wśród tras dostępnych w ramach rozkładu „Lato 2026” jest aż 18 nowości – informuje katowickie lotnisko w komunikacie.

Wizz Air uruchomi nowe połączenia do Brindisi (29 marca), Maastricht-Aachen (29 marca), Faro (30 marca), Braszowa (31 marca), Lamezii Terme (31 marca), Warny (7 czerwca), Rimini (8 czerwca), Ochrydy (9 czerwca), Rijeki (9 czerwca), Comiso (8 lipca) i Dubrownika (23 lipca).

Z kolei Ryanair zainauguruje trasy do Malagi (30 marca), Tirany (2 czerwca), Aarhus (2 czerwca) i Lamezii Terme (2 czerwca).

Pojawi się także nowe połączenie Corendona do Heraklionu (25 kwietnia).

W sezonie letnim zadebiutują również dwa nowe kierunki czarterowe – Konstanca w Rumunii i Wolos w Grecji.

Letni rozkład lotów obowiązywał będzie do ostatniej soboty października włącznie.

Lato 2026 – połączenia regularne

Wizz Air, Ryanair, LOT, Air Dolomiti/Lufthansa i Corendon oferują pasażerom podróżującym z Katowice Airport łącznie 65 tras na 56 lotnisk w 24 państwach.

Najwięcej tras, bo aż 16, mają Włochy. Ryanair oferuje dziewięć z nich: do Alghero, Bari, Katanii, Mediolanu-Bergamo, Reggio Calabria, Rzymu-Fiumicino, Trapani, Wenecji-Treviso i Lamezii Terme (nowość). Pozostałe siedem włoskich kierunków, czyli Brindisi (nowość), Katanię, Lamezię Terme (nowość), Neapol, Rimini (nowość), Comiso (nowość) i Rzym, ma w ofercie Wizz Air.

W rozkładzie znalazło się siedem kierunków hiszpańskich. Pięć oferuje Wizz Air, a są to Alicante, Barcelona, Madryt, Malaga i Teneryfa, natomiast dwa – Alicante i Malagę (nowość) – Ryanair.

Sześć połączeń ma Chorwacja, a dwa z nich – Rijeka i Dubrownik – to tegoroczne nowości Wizz Aira. Dodatkowo pasażerowie polecą Wizz Airem do Splitu. Ryanair oferuje loty do Dubrownika, Puli i Zadaru.

Wielka Brytania ma w rozkładzie trzy kierunki – Londyn-Luton oferowany przez Wizz Aira oraz Londyn-Stansted i Manchester realizowane przez Ryanaira.

Trzy greckie trasy to Ateny (Wizz Air i Ryanair), Korfu (Wizz Air) i Heraklion (nowość Corendona).

W rozkładzie są też trzy trasy do Portugalii – Faro (nowość), Madera i Porto Wizz Aira.

Po dwie trasy dostępne są do Bułgarii (Burgas Wizz Aira oraz Warna zarówno Ryanaira, jak i Wizz Aira), na Cypr (Larnaka Wizz Aira i Pafos Ryanaira), do Niemiec (Dortmund Wizz Aira i Frankfurt Air Dolomiti), Holandii (Eindhoven i nowość Maastricht-Aachen Wizz Aira) oraz Danii (Billund Wizz Aira i nowość Aarhus Ryanaira).

Z Katowic będzie można także polecieć do Albanii (Tirana Wizz Aira i Ryanaira), na Maltę (Wizz Air i Ryanair), do Belgii (Bruksela-Charleroi Ryanaira), Czarnogóry (Podgorica Wizz Aira), Gruzji (Kutaisi Wizz Aira), Irlandii (Dublin Ryanaira), na Islandię (Reykjavik Wizz Aira), do Mołdawii (Kiszyniów Wizz Aira), Norwegii (Oslo-Gardermoen Ryanaira), na Węgry (Budapeszt Ryanaira), do Macedonii Północnej (Ochryda Wizz Aira) oraz do Rumunii (Braszów Wizz Aira).

W ramach letniej siatki połączeń dostępne jest również jedno połączenie krajowe – do Warszawy – które realizuje LOT.

Lato 2026 – połączenia czarterowe

W sezonie letnim siatka połączeń realizowanych na zlecenie biur podróży obejmuje 63 połączenia do 19 państw.

Najwięcej kierunków, bo aż 17, dostępnych jest do Grecji: Ateny, Chania, Heraklion, Kawala, Kefalonia, Korfu, Kos, Mytilene, Patras, Preweza, Rodos, Saloniki, Samos, Sithia, Zakintos, Kalamata i tegoroczna nowość – Wolos.

Do Hiszpanii można latać na 11 trasach: do Barcelony, na Fuerteventurę, do Girony, na Gran Canarię, do La Palmy, na Lanzarote, do Malagi, na Minorkę, do Palmy de Mallorca, na Teneryfę i do Almerii.

Pięć tras dostępnych jest do Egiptu (El Alamein, Hurghada, Marsa Alam, Marsa Matrouh i Szarm el-Szejk), a po cztery do Tunezji (Dżerba, Enfidha, Monastyr i Tabarka), Turcji (Antalya, Bodrum, Dalaman i Izmir) oraz Włoch (Katania, Lamezia Terme, Olbia i Palermo).

Po dwa kierunki dostępne są do Bułgarii (Burgas i Warna), na Cypr (Larnaka i Pafos), do Czarnogóry (Podgorica i Tivat), Maroka (Agadir i Wadżda) oraz Portugalii (Faro i Madera).

W letniej siatce czarterowej znalazły się także pojedyncze połączenia do Albanii (Tirana), Chorwacji (Dubrownik), Kenii (Mombasa), na Madagaskar (Nosy Be), do Tanzanii (Zanzibar), na Wyspy Zielonego Przylądka (Sal), do Jordanii (Akaba) i Rumunii (Konstanca – nowość).

– W rozkładzie na lato 2026 linie lotnicze i biura podróży uruchomią z Katowice Airport aż 18 nowych tras, w większości na południe Europy. Pod względem liczby nowości jesteśmy w czołówce polskich lotnisk. Aktualne prognozy wskazują, że przed nami kolejny dobry sezon letni. Spodziewamy się, że w szczytowych miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu i sierpniu, z lotniska będzie korzystać blisko milion podróżnych miesięcznie – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

W 2024 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 6,39 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie około 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.