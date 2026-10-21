Agencja Ansa podała, że w Kalabrii protest branży transportowców trwa w różnych punktach regionu, a w jego ramach blokowane są drogi. Z tego powodu – zaznaczono – nie ma paliwa na lotniskach w Crotone i Reggio Calabria.

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Akcja protestacyjna ma poważne reperkusje dla dystrybucji i handlu żywnością. W supermarketach brakuje mięsa, owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, ale też wody mineralnej.

Organizator protestu – federacja Fedralog, zrzeszająca przewoźników drogowych i firmy transportowe – zapowiedziała jego kontynuowanie do 27 października.

W Kampanii akcja transportowców spowodowała poważne utrudnienia na głównych drogach regionu, m.in. na odcinku autostrady A1, łączącej północ z południem Włoch.

W regionie Molise ciężarówki i traktory wjechały do miasta Campobasso.

Na Sycylii protestacyjny paraliż dróg został odwołany przez główne stowarzyszenie jego organizatorów, Sycylijski Komitet Przewoźników. Decyzja ta zapadła po spotkaniu z ministrem infrastruktury i transportu, wicepremierem Matteo Salvinim, który zapowiedział dopłaty do paliw i ulgi podatkowe dla branży.