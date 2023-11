To o 2 procent więcej niż przed rokiem. Powodem są rosnące koszty życia – relacjonuje portal branży turystycznej Reise vor-9.

By radzić sobie z drożyzną, Niemcy stosują też inne metody – kupują tańsze produkty (62 procent odpowiedzi), kupują mniej (52 procent), zużywają mniej prądu. Co drugi deklaruje, że będzie też mniej wychodzić do restauracji a częściej gotować w domu.

Sytuacja gospodarcza Niemiec wpływa na nastroje mieszkańców, którzy – według badania – coraz bardziej odczuwają skutki „kryzysów geopolitycznych” i inflacji. Z drugiej strony prognozy są nieco bardziej optymistyczne – zwiększa się liczba ludzi , którzy liczą, że ich sytuacja finansowa się poprawi. Takie opinie padały szczególnie z ust młodszych mieszkańców kraju.

Inflacja konsumencka w Niemczech, mierzona krajowym wskaźnikiem CPI, spadła we wrześniu 2023 roku do 4,5 procent. W Polsce tak zwany wstępny odczyt GUS pokazał w tym samym czasie inflację na poziomie 6,5 procent.