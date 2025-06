Egipt bada podwodne skarby zatoki Abu Kir. "Przyszły filar egipskiej turystyki"

Gubernator Aleksandrii, Ahmed Khaled, zaproponował rozwój współpracy z międzynarodowymi misjami archeologicznymi oraz ekspozycję wybranych artefaktów w lokalizacjach atrakcyjnych dla turystów, by wzbogacić ofertę kulturalną miasta. Poparł również koncepcję stworzenia wybranych lokalizacji jako miejsc do nurkowania rekreacyjnego z dostępem do dziedzictwa podwodnego.

Minister turystyki i zabytków Sherif Fathy potwierdził zaangażowanie resortu w ochronę podwodnych zasobów Abu Kir i wyraził uznanie dla działań prowadzonych przez SCA.

Na zakończenie spotkania premier polecił odpowiednim instytucjom sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji artefaktów nadających się do ekspozycji muzealnej oraz opracowanie planu rozwoju lokalizacji dla turystyki podwodnej. W ciągu miesiąca ma zostać przedstawiona kompleksowa koncepcja dalszych działań.

Minister Fathy zadeklarował, że resort przedstawi wymagany dokument, który wskaże potencjalne lokalizacje do nurkowania oraz eksponaty do prezentacji muzealnej, zgodnie z wytycznymi krajowymi i zaleceniami UNESCO.