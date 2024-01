Wśród brytyjskich turystów gwałtownie wzrosły notowania Bydgoszczy. O co chodzi?

Skyscanner sprawdził, jakie trendy będzie można zaobserwować w tym roku w turystyce. W oparciu o własne dane dotyczące wyszukań w serwisie, ale też badania dotyczące zachowań konsumentów i komentarze ekspertów stworzył raport „Trendy w podróżach - nowa definicja wartości poprzez doświadczenie w 2024 roku”.

Pierwsza konkluzja jest taka, że dla brytyjskich turystów nadal najważniejszym czynnikiem determinującym wybór pozostaje stosunek jakości do ceny. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są koszty noclegu w hotelu (25 procent) i przelotu (22 procent). Jakich kierunków szukają zatem Brytyjczycy? Największy wzrost rok do roku w liczbie zapytań zanotowało Vigo w Hiszpanii, druga pozycja należy do Lipska (+545 procent), trzecia do Rimini (+362 procent), czwarta do Bydgoszczy (+313 procent), a piąta do japońskiego Saporo (+276 procent). W pierwszej dziesiątce znalazły się również japońska Osaka, Nantes we Francji, Chaing Mai w Tajlandii, duńskie Billund i Tokio.

Co czwarty Brytyjczyk gotów wydać na podróż więcej

Raport ujawnia, że 41 procent podróżnych z Wielkiej Brytanii zamierza w tym roku utrzymać budżet na tym samym poziomie, ale ponad jedna czwarta (27 procent) planuje wydać na wyjazd więcej niż w poprzednim. Portal podkreśla jednak, że dla konsumentów znaczenie mają nie tylko cena, ale i inne czynniki, jak ogólna atmosfera miejsca docelowego (27 procent) i co tam można robić.

Okazuje się, że jedna trzecia brytyjskich turystów wybrałaby się do miejsca, do którego lot jest stosunkowo krótki, aby zobaczyć na żywo swojego ulubionego artystę.