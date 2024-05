Ekspert radzi: Biura podróży nie mogą lekceważyć protestów przeciwko turystom

W mediach sporo mówiło się także o Wenecji, której mieszkańcy protestowali przeciwko wprowadzeniu opłat dla turystów jednodniowych. Bilety kosztują 5 euro i na razie obowiązują w wybrane dni.

Ekspert: Nadmiar turystów, to nie lokalny problem

Brytyjczyk Andy Cooper, konsultant branży turystycznej i były szef Federacji Touroperatorów, twierdzi, że przedsiębiorcy turystyczni nie mogą tych zdarzeń ignorować. Wskazuje, że wiele kierunków turystycznych nie ma strategii z prawdziwego zdarzenia, większość bazuje na przekonaniu, że należy jedynie walczyć o zwiększenie liczby odwiedzających turystów.

- To ważne, żeby przedstawiciele segmentu turystyki wyjazdowej nie ignorowali tego zagrożenia, uważając go za lokalny problem. Wcześniej czy później rządy poczują się zobowiązane do działania, a to może mieć przełożenie na branżę turystyczną - twierdzi.

Jego zdaniem konieczne będzie wprowadzenie szeregu działań wskazanych przez lokalnych interesariuszy, które zmniejszą oddziaływanie turystyki na lokalne społeczności. Trzeba przy tym jednak pamiętać, dlaczego dany kierunek odniósł sukces i tego nie zaprzepaścić.