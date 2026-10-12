Rząd Malediwów odroczył wprowadzenie 17-procentowego podatku od towarów i usług turystycznych (TGST) dla zagranicznych firm turystycznych do 1 kwietnia 2027 roku. O decyzji poinformował minister turystyki i lotnictwa cywilnego Mohamed Ameen podczas spotkania z okazji Narodowego Dnia Turystyki 2026 w Barceló Nasandhura - podaje portal The Standard Maledives.

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1 października jako termin nowego podatku już nieaktualny

Nowy podatek ma obejmować zagraniczne agencje turystyczne, touroperatorów i zagraniczne platformy rezerwacyjne, które nie mają stałej siedziby na Malediwach. Przepisy dotyczą sprzedaży produktów turystycznych i związanych z nimi usług rezerwacyjnych.

Podatek obejmie zagraniczne przedsiębiorstwa oferujące na Malediwach usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem i innymi świadczeniami turystycznymi.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych zasad stanowi poprawka do ustawy o podatku od towarów i usług z sierpnia tego roku. Nowelizacja stworzyła ramy prawne pozwalające pobierać TGST od zagranicznych przedsiębiorstw turystycznych zgodnie z zasadą destynacji.

Pierwotnie nowe przepisy miały zacząć obowiązywać 1 października 2026 roku.

Branża turystyczna ma więcej czasu do przygotowania się do nowego podatku

Zgodnie z nowymi przepisami 17-procentowy TGST dotyczy transakcji turystycznych realizowanych poza granicami kraju. W wypadku pośredników kwotą podlegającą opodatkowaniu ma być ich marża, a nie cała wartość sprzedawanego pakietu wakacyjnego.

Oznacza to, że dla zagranicznych agentów turystycznych i innych pośredników podstawą naliczenia podatku ma być ich udział ekonomiczny w transakcji, a nie pełna cena pakietu.

Branża turystyczna zgłaszała zastrzeżenia dotyczące nowych obowiązków. Obawy dotyczyły między innymi wpływu nowego podatku na ceny, na obowiązujące już umowy z klientami i na koszty dostosowania działalności do nowych regulacji.

Przedstawiciele branży wskazywali również możliwe konsekwencje dla konkurencyjności Malediwów na rynku turystycznym.

We wrześniu Malediwskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych i Organizatorów Turystycznych (MATATO) rozpoczęło badanie mające ocenić potencjalny wpływ nowych zasad na lokalne i międzynarodowe przedsiębiorstwa turystyczne.

Przesunięcie terminu daje zagranicznym partnerom turystycznym dodatkowy czas na przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów o TGST.