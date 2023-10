W wakacje Europejczycy nie żałowali pieniędzy na hotele i restauracje

Z analizy trendów zakupowych w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2023), którą prezentuje najnowszy raport Mastercard SpendingPulse, wynika, że na wszystkich dziewięciu objętych badaniami rynkach europejskich (Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania) wzrosły wydatki w sektorze hotelarsko-gastronomicznym - podaje Mastercard w komunikacie prasowym. To efekt tego, że konsumenci szukali „wartościowych doświadczeń” - wychodzili do restauracji, korzystali z krótkich wypoczynków i brali udział w zorganizowanych wydarzeniach.

Reklama

Autorzy raportu wśród kluczowych letnich trendów zakupowych wymieniają:

• Wzrost wydatków na posiłki w restauracjach. Ponieważ wielu Europejczyków wykorzystywało urlop, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, trend jedzenia poza domem wykazywał dynamikę wzrostową - wydatki na restauracje wzrosły, licząc rok do roku, o 17,8 procent w Polsce, o 12,5 procent we Francji, o 11,1 procent w Czechach, o 8,9 procent we Włoszech i o 8,8 procent w Hiszpanii.

• Spędzanie czasu poza domem. Wydatki na hotele i zakwaterowanie wakacyjne znacząco wzrosły na Węgrzech - o 26,4 procent, w Hiszpanii - o 9,4 procent, Czechach - o 7,8 procent i Wielkiej Brytanii – o 5,5 procent, podczas gdy we Włoszech odnotowano bardziej umiarkowany wzrost - o 3,7 procent.

• Duży wzrost wydatków w sektorach związanych z turystyką w czasie ważnych wydarzeń lokalnych. Podczas Grand Prix Węgier wydatki na hotelarstwo i restauracje wzrosły odpowiednio o 27,4 procent i 31,3 procent w porównaniu z zeszłorocznym wydarzeniem. Podobnie wydatki na hotele i restauracje wzrosły podczas weekendu świątecznego w Wielkiej Brytanii (26-28 sierpnia) odpowiednio o 7,1 procent i 5 procent.