Małopolska - naturalnie dla biznesu

To jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i w Unii Europejskiej. To Europejski Region Przedsiębiorczości!

Małopolska to region przyszłości. Jest idealnym przykładem signum temporis jeśli chodzi o połączenie tradycji i nowoczesności. To właśnie ten region staje się coraz częściej wybieranym kierunkiem do osiedlania się przez ludzi, dla których ważne jest, aby ich dzieci dorastały w miejscu, gdzie dostęp do szkół, miejsc pracy, centrów handlowo-usługowych był równie dobry co do miejsc wypoczynku, natury i kultury. Nowoczesne, zrównoważone i dobrze skomunikowane miasta średniej wielkości to ogólnoświatowy trend, a charakter przestrzenny Województwa Małopolskiego idealnie wpisuje się w ten kierunek. Bez krzty przesady można mówić o Małopolsce, że to naprawdę dobre miejsce do życia.

Jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Województwa Małopolskiego jest turystyka. Sprzyja temu niezwykła różnorodność przyrodnicza tego regionu Polski. Sześć Parków Narodowych, jedenaście Parków Krajobrazowych, niespełna 432 tys. hektarów lasów – to wszystko mówi jak pełna zieleni jest Małopolska. Niezwykle cenne naturalnie tereny jak Jura Krakowsko-Częstochowska, Pustynia Błędowska, pas górski Tatr i Beskidów, przełom Dunajca czy jeziora: Czorsztyńskie, Rożnowskie, Dobczyckie, są wyróżnikiem regionu w całej Europie i na Świecie. Małopolska jest również pełna cennego dziedzictwa kulturowego. Miasto Kraków to jeden z najważniejszych obszarów zabytkowych na świecie, którego Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zresztą podobnie jak 13 innych obiektów (najwięcej w Polsce). Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, szlak Orlich Gniazd, kilkanaście skansenów, urokliwe miejscowości takie jak Chochołów czy Lanckorona oraz niezliczone muzea, a także miejsca kultu są również wielką wartością turystyczną Małopolski. To dlatego tak dobrze rozwija się tu przemysł czasu wolnego. Wachlarz możliwości regionu jest ogromny. Słynna na całą Europę Energylandia, z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów żądnych mocnych wrażeń. Różnorodne parki tematyczne w okolicach miejscowości takich jak Zakopane, Zator, Inwałd, Białka Tatrzańska, Bukowina czy Chochołów pozwalają na spędzenie czasu w ciekawy i przyjemny sposób.

Trzeba również nadmienić, że Małopolska to idealne miejsce dla przedsiębiorców. Szlaki komunikacyjne takie jak S7 czy A4 oraz międzynarodowy port lotniczy Kraków Airport w Balicach (największy regionalny port lotniczy w Polsce) łączą region z całą Europą, a to otwiera wiele możliwości do prowadzenia biznesu. Województwo Małopolskie kładzie ogromny nacisk na rozwój przedsiębiorczości. W ramach unijnego programu na lata 2021-2027 zostanie rozdysponowane prawie 600 mln euro na działania dla biznesu. Władze Województwa stawiają na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Takie podejście doprowadziło do tego, że Małopolska należy do czołówki polskich regionów pod względem rozwoju gospodarczego. PKB regionu wynosi 8,2% PKB kraju. To daje jej 5. miejsce wśród polskich regionów pod względem wkładu do krajowego PKB. Małopolska to region z najwyższymi w Polsce wydatkami na badania i rozwój w relacji do PKB (2,51%). Zajmuje 2. miejsce pod względem udziału pracujących w B+R wśród pracujących ogółem i 3. miejsce pod względem zgłoszonych wynalazków oraz udzielonych patentów. Ponad 820 podmiotów prowadzi tu działalność badawczo (2. pozycja). Małopolska to także krajowy lider pod względem osób pracujących w centrach BPO (ponad 100 tys. osób) oraz wicelider pod względem liczby centrów BPO – 261.

Nie można nie wspomnieć także, że Małopolska to również miejsce organizacji ważnych wydarzeń, które pobudzają rozwój gospodarczy regionu. Igrzyska Europejskie czy plebiscyty Miss i Mister Supernational to wielka wartość promocyjna, które mają ogromny wpływ na działania lokalnego biznesu. Wielkie wydarzenia gospodarcze takie jak Krynica Forum czy Polski Kongres Przedsiębiorczości są ważnymi platformami łączenia różnych gałęzi gospodarki, które przekładają się na nowe działania i projekty biznesowe.