3,1 miliona turystów w Izraelu. Wojna nie zepsuła wyniku całego roku

Jak podało Centralne Biuro Statystyczne tego kraju liczba gości nadal jednak była znacznie niższa od rekordowej liczby 4,55 miliona z 2019 roku.

Po wybuchu konfliktu z Hamasem 7 października 2023 roku liczba turystów odwiedzających Izrael spadła z 304,1 tysiąca we wrześniu do 89,7 tysiąca w październiku i 38,3 tysiąca w listopadzie. W grudniu już jednak ponownie wzrosła do 52,8 tysiąca.

Szacunkowe przychody z turystyki w roku 2023 wynoszą 17,7 miliarda szekli (4,52 mld dolarów), przy czym średnie wydatki na turystę wynosiły (nie licząc lotu) 6005 szekli (1531 dolarów).

Izraelczyków szczególnie cieszył wzrost ruchu z głównego rynku przyjazdowego - Stanów Zjednoczonych. Od stycznia do wybuchu wojny odnotowano 10-procentowy wzrost przyjazdów turystów z USA w porównaniu z tym samym okresem rekordowego roku 2019.