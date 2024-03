POT da pracę w swoich ośrodkach w Berlinie i Tokio. Wakują stanowiska dyrektorów

Jak pisze Polska Organizacja Turystyczna w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej, głównym obowiązkiem dyrektorów będzie promowanie Polski w zakresie turystyki na rynku niemieckim i japońskim.

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko wymaga między innymi wyższego wykształcenia (tytułu magistra), niekaralności, co najmniej pięcioletniego stażu pracy w jednej z następujących dziedzin: turystyka, marketing, sprzedaż, public relations, administracja publiczna, dyplomacja, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, udokumentowanej biegłej znajomości niemieckiego (Berlin) lub japońskiego (Tokio), prawa jazdy.

Na stanowisku dyrektora ZOPOT przydadzą się również: znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki, znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej, umiejętność organizacji kampanii promocyjnych i zarządzania projektami, znajomość procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej, umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów i radzenia sobie ze stresem.

Praca w marketingu turystycznym pełna wyzwań

Warunkiem udziału w konkursie jest również przedstawienie trzy-pięciostronicowej pracy na temat „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2025, z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny”.

W zamian POT oferuje ciekawą pracę pełną wyzwań i umowę o pracę na czas określony, nie dłuższy jednak niż 33 miesiące.