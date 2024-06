Plany wakacyjne Polaków. Kto wybiera kraj, a kto zagranicę?

Bez względu na to czy w kraju, czy za granicą, mniej więcej 1/3jedna trzecia planujących wypoczynek w sezonie letnim deklaruje, że spędzi go w towarzystwie partnera lub partnerki, nieznacznie mniej wyjedzie z partnerem lub partnerką i z dziećmi. Mniej więcej co dziesiąty wyjeżdżający (12 procent) planuje spędzić wakacje w gronie znajomych i przyjaciół. Odsetek osób zamierzających wyjechać w wakacje samotnie jest nieznacznie wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 11 procent. W 2023 roku było ich 9 procent.

Wakacje w Polsce – morze najbardziej pożądane

Najczęściej wskazywanym celem krajowych wyjazdów wakacyjnych Polaków jest wypoczynek i relaks, w tym – wypoczynek i relaks nad morzem (łącznie 59 procent wskazań tych, którzy na swój główny wyjazd wybierają się w kraju), co dziesiąty planuje natomiast podczas wakacji przede wszystkim zwiedzać atrakcje turystyczne i kulturalne.

Na wyjazdy krajowe Polacy najchętniej wybierają się nad morze (36 procent wskazań), a następnie w góry (21 procent), nad jeziora (13 procent) i do miast (9 procent).

Co czwarty respondent deklaruje, że na główny wyjazd wakacyjny wybierze się do województwa pomorskiego, nieco ponad dziesiąty – do małopolskiego i zachodniopomorskiego. Po od 5 do 10 procent wskazań uzyskały zaś województwa warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, podkarpackie i śląskie.

Planujący wyjazdy krajowe najczęściej zamierzają skorzystać z płatnych noclegów w hotelu, pensjonacie lub innym obiekcie noclegowym w wersji bez wyżywienia (50 procent) lub wykupionego pakietu pobytowego (20 procent). Z noclegów u rodziny lub znajomych skorzystać zamierza w czasie swojego głównego wyjazdu urlopowego co szósty respondent.

Niemal 30 procent planujących wyjazdy krajowe zamierza na swój główny wyjazd wakacyjny wydać pomiędzy 1001 a 2000 złotych na osobę. Kwotę od 2001 do 3000 złotych na osobę planuje przeznaczyć prawie co piąty respondent, podobnie - poniżej 1000 złotych. Pozostali przewidują, że wydadzą więcej niż 3000 złotych na osobę lub nie wiedzą jeszcze, ile ich wakacyjny wyjazd będzie kosztować.