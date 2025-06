Nitras o rekonstrukcji rządu: Jestem gotów odejść w każdej chwili. A co z turystyką?

- To jest domena premiera, premier zrobi to, co uzna. Każdy z nas [ministrów] to zaakceptuje. To nie zmieni [mojego] stosunku do rządu, zawsze będę go wspierał, niezależnie od roli, w jakiej przyjdzie mi to robić, bo to jest rząd dobry dla Polski - dodał.

- Ze mną nikt [na temat zmian w rządzie] nie rozmawiał. Czytam spekulacje prasowe bardzo uważnie, i mam świadomość, że to są dwa światy, i bardzo dobrze - dokończył.

Ani słowa o turystyce

Jeden z dziennikarzy dopytywał, czy "resort pana ministra będzie istniał, żeby tę strategię [dla sportu, o której wcześniej mówił Nitras] realizować, czy zostanie sport doklejony do innego resortu?".

- Uważam, że sport jest tak ważną dziedziną życia, że powinno być ministerstwo sportu. To była zła decyzja naszych poprzedników o likwidacji ministerstwa sportu, z której zresztą w końcówce [swojej kadencji] się wycofali. Jestem zwolennikiem tego, żeby resort sportu na trwale wpisał się w ustawę o działach, która mówi, że takie ministerstwo istnieje.

Sławomir Nitras ani razu nie wspomniał przy tym o turystyce.