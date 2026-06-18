Ranking przygotowany przez firmę MattressNextDay powstał na podstawie opinii zamieszczonych w serwisie TripAdvisor. O sprawie pisze portal „The Herd”. Analiza objęła 12,9 mln recenzji hoteli z 59 europejskich popularnych kierunków wakacyjnych. Osoby, które weryfikowały opinie, sprawdzały, jak często turyści wspominali w nich o pluskwach, brudnej pościeli i niehigienicznych materacach. Największy odsetek takich komentarzy odnotowano w odniesieniu do obiektów noclegowych w Rzymie.

Reklama Reklama

Problem z pluskwami nie dotyczy wyłącznie tanich noclegów

Okazało się, że skargi nie dotyczyły wyłącznie najtańszych miejsc noclegowych. Negatywne recenzje pojawiały się również w przypadku hosteli, pensjonatów, a nawet hoteli z wyższej półki. Niektórzy podróżni opisywali sytuacje, w których po nocy budzili się z dziesiątkami ugryzień, a na łóżku znajdowali żywe owady. W jednym z przypadków goście twierdzili, że każdy z nich został ugryziony ok. 100 razy.

Część recenzentów zwracała uwagę nie tylko na obecność pluskiew, lecz także na sposób, w jaki reagowała obsługa. Twierdzili, że personel nie okazał skruchy w związku z zaistniałą sytuacją, a na dodatek niechętnie zwracał pieniądze. Recenzenci utrzymywali też, że musieli ponieść koszty związane z praniem ubrań i wizytą u lekarza.

Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie obiekty noclegowe w stolicy Włoch mają podobne problemy. Wielu gości chwaliło rzymskie hotele, szczególnie te o wyższym standardzie, za czystość i dobrą obsługę.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły greckie miasta, również będące popularnymi wakacyjnymi kierunkami. Na drugiej pozycji znalazł się Kavos, czyli najbardziej wysunięta na południe miejscowość na wyspie Korfu, zaś na trzecim stolica Grecji – Ateny. Czwarte miejsce zajął Amsterdam, następnie Paryż. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze inne włoskie miasta – na 7. miejscu Wenecja, a na 9. Florencja.

Jak uniknąć przewiezienia pluskiew do domu?

Eksperci i użytkownicy forów podróżniczych przypominają, że pluskwy mogą pojawić się w każdym obiekcie, bez względu na jego standard, ponieważ owady szybko się rozmnażają i mogą być przenoszone przez gości w walizkach, ubraniach i torbach.

Jak więc zmniejszyć ryzyko, że zabierzemy je ze sobą do domu? Przede wszystkim po wejściu do pokoju należy dokładnie obejrzeć materac, zagłówek, szwy pościeli oraz przestrzeń wokół łóżka. Lepiej nie stawiać bagażu na podłodze ani na materacu. Poza tym przed wyborem noclegu warto przeczytać najnowsze opinie o obiektach, zwracając szczególną uwagę na te, które dotyczą pluskiew.