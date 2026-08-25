Ranking został opublikowany w 2025 r. i obejmuje 50 miejscowości wyróżniających się wyjątkowym krajobrazem, architekturą i atmosferą – opisuje RMF24. Autorzy zestawienia zwracali uwagę przede wszystkim na miejsca, które zachowały tradycyjny charakter i pozwalają odpocząć od zgiełku dużych miast. Spośród 50 wyróżnionych wsi aż 23 znajdują się w Europie.

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Bibury najpiękniejszą wsią świata

Pierwsze miejsce zajęło Bibury, niewielka miejscowość znajdująca się w Anglii, w regionie Cotswolds, około 120-130 km od Londynu. Wieś słynie z kamiennych domów otoczonych zielenią i charakterystycznej historycznej zabudowy. Jej malowniczy wygląd przyciąga tłumy turystów, a jednym z najczęściej fotografowanych zabudowań jest Arlington Row, który dawniej pełnił funkcję domków dla tkaczy. Odwiedzając wioskę, można również udać się do najstarszej działającej farmy pstrąga w Anglii. Kolejnym charakterystycznym zabytkiem jest Kościół św. Marii.

Na drugim miejscu znalazło się austriackie Hallstatt. Ta niewielka wieś położona nad jeziorem o tej samej nazwie przyciąga zabytkową architekturą i górskim krajobrazem. Jej popularność jest ogromna – miejscowość liczącą około 700 mieszkańców odwiedza nawet 10 tys. osób dziennie.

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Norwegia, Holandia i Grecja również w czołówce

Trzecie miejsce przypadło norweskiemu Reine. Oprócz górskich krajobrazów można tu podziwiać zorzę polarną, a później zrelaksować się w jednej z przytulnych kawiarni. Reine jest położone za kołem podbiegunowym, na Lofotach. To oaza spokoju i jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Norwegii.

Kolejne pozycje zajęły Giethoorn w Holandii, Gásadalur na Wyspach Owczych, grecka Oia, holenderskie Bourtange i Kotor w Czarnogórze. Pierwszą dziesiątkę zamykają Shirakawa-go w Japonii oraz Batad na Filipinach.