Wypoczynek w Turcji lub Egipcie w czasie wyborów? Nie, dziękuję

Z kolei porównanie dotyczące października 2023 i 2022 roku pokazuje różnicę prawie 5 punktów procentowych. W 2022 roku, podobnie jak w latach 2019 i 2018, odsetek turystów, którzy wyjechali na urlop w terminie zachodzącym o połowę października, wyniósł 30 procent - wskazuje autor analizy.

Kto będzie przebywać na zagranicznych wakacjach w czasie tegorocznych wyborów parlamentarnych? To przede wszystkim osoby w wieku 26–45 lat (57 proc.). Prawie połowa klientów biur podróży, która zdecydowała się na wyjazd w czasie wyborów spędzi ten czas w Turcji (47 proc.). 16 procent wyjedzie do Egiptu, a 9 procent – do Grecji. Niewiele mniej, bo 8 procent do Hiszpanii.

Pobyt za granicą nie oznacza jednak pozbawienia się prawa do głosowania - przypomina Travelplanet.pl. Do 10 października turyści mogą zarejestrować się w zagranicznych obwodach poprzez rządowy serwis internetowy e-Wybory i głosować podczas wypoczynku. Nie muszą wcale jechać po takie zaświadczenie do stolicy kraju, w którym spędzają urlop.

W wielu krajach obwody wyborcze utworzono również w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów. Na przykład jeden z lokali wyborczych w Turcji będzie otwarty w bardzo popularnej wśród turystów Antalyi, a w Egipcie – w Hurghadzie.