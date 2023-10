MSZ odradza wszelkie podróże do Izraela

MSZ napisał, że odradza wszelkie podróże do Izraela, ale pozostawił na stronie internetowej starą treść komunikatu, dotyczącego tego kraju, mówiącą że “Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz”.

Nieco więcej napisała ambasada polska w Izraelu w komunikacie zamieszczonym na Facebooku. Radzi ona, żeby “w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula” kontaktować się z konsulem. I dodaje, że osobom przebywającym w Izraelu bezwzględnie zaleca pozostanie - co najmniej do niedzieli - w bezpiecznych miejscach zakwaterowania. Odradza podejmowania podróży po kraju I informuje, że Międzynarodowy Port Lotniczy Ben Guriona w Tel Awiwie działa, ale wiele lotów zostało odwołanych.

“Należy bezwzględnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, a po odwołaniu alertu sprawdzić dostępność połączeń lotniczych” - kończy.

Ze wpisów pod komunikatem wynika, że na lotnisku została grupa Polaków oczekujących na powrót do kraju.