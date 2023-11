Warsawpolis Guide - „nowy wymiar zwiedzania Warszawy”

- Naszym celem było stworzenie narzędzia, które nie tylko ułatwi zwiedzanie metropolii warszawskiej, ale także pozwoli odkryć mniej znane, ale równie fascynujące miejsca. Warsawpolis Guide to nie tylko mapy i trasy - to zaproszenie do eksploracji historii, kultury i architektury naszego regionu - mówi dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras, cytowany w komunikacie.

Warsawpolis Guide jest dostępny w dziewięciu wersjach językowych, dla trzech systemów operacyjnych: iOS, Android, HarmonyOS.

Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu „Wirtualny warszawski obszar funkcjonalny” (wykonanie i wdrożenie komponentu e-turystyka), współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.