Najtańszy jarmark bożonarodzeniowy? W Rydze, ale w rankingu jest też Kraków

Ryga zwyciężyła w rankingu również w latach 2022, 2019, 2018 i 2017 - w 2020 i 2021 roku firma nie prowadziła obliczeń z powodu pandemii. Stolica Łotwy pozycję zawdzięcza tanim biletom lotniczym, jeśliby spojrzeć na gastronomię, wchodzi na szóstą pozycję. Łączna cena jest o 1 procent niższa niż przed rokiem i o prawie 10 procent mniejsza niż w Sztokholmie, który znalazł się na drugim miejscu w zestawieniu.

Kraków wypada najlepiej w kategorii cen na miejscu - posiłki i napoje dla dwóch osób na dwa dni kosztują 144 funty, w Rydze jest to 199 funtów. Z powodu braku odpowiedniej liczby połączeń ceny lotów skoczyły, co przełożyło na wzrost ogólnych kosztów wyjazdu o 16 procent, licząc rok do roku. To spowodowało, że z trzeciego miejsca zajmowanego w zeszłym roku stolica Małopolski spadła na pozycję ósmą.

Na miejscu drugim znalazł się Sztokholm, a ceny spadły o ponad 25 procent wobec 2022 roku. Pozycję trzecią zajmuje Zagrzeb - wprowadzenie euro nie przełożyło się na poziom kosztów, twierdzi Post Office. Po drugiej stronie skali znajdują się Wiedeń i Kopenhaga.

Pełny ranking:

1. Ryga (505,7 funta)

2. Sztokholm (559,5 funta)